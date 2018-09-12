Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sağlıkta Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Yükseköğretim Kurulu tarafından Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçları açıklandı.

banner396

Sağlıkta Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Yükseköğretim Kurulu tarafından Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçları açıklandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:59
Sağlıkta Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Yükseköğretim Kurulu tarafından Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçları açıklandı.

YÖK tarafndan yapılan açıklama şöyle;

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Sonuç öğrenmek için tıklayınız.

Kayıt işlemleri 13 Eylül 2018 tarihinde başlayarak 20 Eylül 2018 günü mesai bitimine kadar ilgili üniversitelerce alınacak olup kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilmelidir.

2018 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Taban-Tavan Puanlarına ulaşmak için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.09.2018 17:08
Anahtar Kelimeler:
sağlıkta lisans tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018-YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2018-YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
AÖL öğrencilerine ek sınav hakkı başvuruları başladı!
AÖL öğrencilerine ek sınav hakkı başvuruları başladı!
AÖF 2018 Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları Açıklandı!
AÖF 2018 Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları Açıklandı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim