Sabancı Vakfı Başvuruları Başladı!

Üniversite sınavını kazandıktan sonra birçok öğrenci masrafları için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor ve bu noktada burs veren kurum ve kuruluşlar devreye giriyor. Devlete kurumlarından daha çok özel markaların verdiği burslar internet üzerinden araştırılıyor. Türkiye'de en çok burs veren isimlerin başında Sabancı Vakfı geliyor. Sabacı Vakfı burs başvuruları başladı.

SABACI VAKFI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Sabancı Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere veriliyor. Burslar geri ödeme veya karşılığında hizmet yükümlülüğü gibi külfetler getirmiyor. Burslar, Ekim ve Haziran ayları arasında olmak üzere 9 ay boyunca bursu hakeden öğrencinin banka hesabına havale ile yatırılır.

Her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) üstün başarı gösteren öğrencilere verilen “Üniversiteye Giriş Bursu” dışında yine Yükseköğretim Kurumları Ssınavında üstün başarı gösteren ve Sabancı Vakfı tarafından belirlenen “Kalkınmada Öncelikli İllerdeki Liselerden Mezun Öğrenciler” ile “Engelli Öğrencilere” de burs veriliyor. Ayrıca, VİSTA Turizm ve Seyahat A.Ş.’nin şartlı bağışı ile “Sabancı Vakfı-Vista Bursu” da 2009-2010 öğretim yılından itibaren burs vermeye başladı. Şartlı bağışçılar tarafından belirlenen kriterlere göre verilen burslar için Sabacı Vakfı'nın sitesindeki “Diğer Burslar” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kurulduğu 1974 yılından itibaren 45.000’den fazla öğrenciye burs imkanı sağlayan Sabancı Vakfı her yıl 400 yeni öğrenciye burs vermektedir.

Sabancı Vakfı Bursları üniversiteye yeni giren öğrencilere aşağıda belirtilen koşullarda verilmektedir. Ara sınıf öğrencilerine, ikinci öğretim öğrencilerine ve lisansüstü öğrencilerine burs verilmemektedir.

Bursun Devamı

Öğrenimine başarıyla devam eden öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam eder. Sabancı Vakfı-Vista Bursu için ödeme süresi 2 yıl ile sınırlı olup hazırlık sınıfı burs kapsamında değildir. Lisans öğrencilerine sağlanan burslarda ise hazırlık sınıfında azami bir ders yılı için burs ödenir. Bursiyerlerin başarı ve disiplin durumları her dönem başında öğretim kurumundan bilgi alınarak takip edilir.

Burs kontenjanı tahsis edilen üniversiteler dışında bir kurumda öğrenim gören bursiyerler okullarından alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgelerin aslını her yıl Eylül ve Şubat ayında yılda iki kez Sabancı Vakfı’na göndermek zorundadırlar. Vakıf Yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen, başarısız olan, disiplin cezası alan, okul ile ilişkisi biten veya başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir.

Burslar Hakkında Kısa Kısa…

Sabancı Vakfı bursları, T.C. uyruklu ve her yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri için geçerlidir.

Üniversiteye Giriş Bursu için öğrencilerin Sabancı Vakfı tarafından belirlenen en az taban puanlar ile belirlenen üniversitelere yerleştirilmesi ve maddi desteğe ihtiyacı olması gereklidir.

Sabancı Vakfı-Vista Bursu 2 yıllık Meslek Yüksekokullarına yöneliktir.

Sabancı Vakfı-Vista Bursu için maddi desteğe ihtiyacın yanı sıra lise diploma notunun en az 65 olması şartı aranmaktadır.

Burs başvurusu için istenen taban puanlar ve üniversiteler her yıl Eylül ayında Sabancı Vakfı internet sitesi üzerinden yayımlanır.

Başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri/Burs Ofisi kanalıyla kabul edilmektedir. Öğrenci İşleri/Burs Ofisi tarafından farklı bir tarih belirlenmediği durumda son başvuru tarihi 19 Ekim’dir. Sonuçlar yine aynı birimler tarafından Üniversitelerde Kasım ayı içerisinde duyurulmaktadır.

“Üniversiteye Giriş Bursu” ve “Sabancı Vakfı-Vista Bursu” için bursiyer seçimleri üniversiteler tarafından, “Kalkınmada Öncelikli İller” ve “Engelli Öğrenciler” Bursları için bursiyer seçimleri ÖSYM’den alınan listeler çerçevesinde Sabancı Vakfı tarafından yapılır.

Öğrenimine başarıyla devam eden ve burs kesilmesini gerektiren herhangi bir durum olmayan öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam eder. Ancak bu süre Sabancı Vakfı-Vista bursları için 2 yılı aşamaz.

Burs başvurusu yapmak ve burs detaylarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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