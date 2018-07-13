Resmi Gazete'de Yayımlandı: 7 Üniversite Hakkında Kritik Karar

7 Farklı üniversitenin eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

13 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, bazı üniversitelerin eğitim*öğretim ve sınav yönetmeliklerinde bazı değişiklikler yapıldığına yer verildi.

Yönetmeliklerinde değişiklik yapılan üniversiteler şu şekilde;

–– Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Marmara Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Kararların detayları ve metinleri için;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180713.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180713.htm

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