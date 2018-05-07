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Resmi Gazete'de Yayımlandı: 6 Üniversite'nin Yönetmeliği Değişti

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yeni kararlarda Abdullah Gül, Ankara Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitelerinin yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı

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Resmi Gazete'de Yayımlandı: 6 Üniversite'nin Yönetmeliği Değişti

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yeni kararlarda Abdullah Gül, Ankara Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitelerinin yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:50
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 6 Üniversite'nin Yönetmeliği Değişti

7 Mayıs Pazartesi tarihli Resmi Gazete sayısında önemli kararlar yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlarda 6 üniversitenin yönetmeliklerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Bugün yayımlanan kararların başlıkları u şekilde;

–– Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Düzce Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hitit Üniversitesi Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Kırıkkale Üniversitesi Arıcılık Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KARARLAR BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, kararın Gazete'de yayımlanma tarihi ve saati itibariyla yürürlüğe girer. Yürürlüğe girmesinin ardındna yeni kararlara göre mevzuat düzenlenir ve bu şekildedevam edilir. 

KARAR DETAYLARI VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yayımlanan kararın detayları için aşağıdaki bağlantı aresini yeni sekmede açabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180507.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180507.htm

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