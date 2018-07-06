Resmi Gazete'de Yayımlandı: 13 Üniversiteye Yeni Fakülte Kuruldu

6 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de bazı üniversiteler için önemli kararlar yayımlandı.
Bugün yayımlanan kararlarda bazı üniversitelerin bünyesine yeni fakülteler kurulurken bazı üniversitelerin bünyesindeki fakülteler de kapatıldı.
Yeni kurulan fakülteler şu şekilde;
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi,
- Erciyes Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi,
- Erzincan Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi,
- Gümüşhane Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
- Hitit Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi,
- İnönü Üniversitesine bağlı Alevilik Araştırmaları Enstitüsü,
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi,
- Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
- Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi,
- Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi,
- Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi,
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi,
- Selçuk Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi
- Siirt Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi.
Kapatılan yüksekokullar şu şekilde;
- Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
- Hitit Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu,
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu,
- Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu.
Öte yandan Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.
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