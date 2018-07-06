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Resmi Gazete'de Yayımlandı: 13 Üniversiteye Yeni Fakülte Kuruldu

13 farklı üniversite bünyesine yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Bazı üniversitelerin de yüksekokul, enstitü ve fakülteleri kapatıldı.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı: 13 Üniversiteye Yeni Fakülte Kuruldu

13 farklı üniversite bünyesine yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Bazı üniversitelerin de yüksekokul, enstitü ve fakülteleri kapatıldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 09:00
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 13 Üniversiteye Yeni Fakülte Kuruldu

6 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de bazı üniversiteler için önemli kararlar yayımlandı.

Bugün yayımlanan kararlarda bazı üniversitelerin bünyesine yeni fakülteler kurulurken bazı üniversitelerin bünyesindeki fakülteler de kapatıldı.

Yeni kurulan fakülteler şu şekilde;

  • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi,
  • Erciyes Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi,
  • Erzincan Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi,
  • Gümüşhane Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
  • Hitit Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi,
  • İnönü Üniversitesine bağlı Alevilik Araştırmaları Enstitüsü,
  • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi,
  • Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
  • Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi,
  • Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi,
  • Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi,
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi,
  • Selçuk Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi
  • Siirt Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi.

Kapatılan yüksekokullar şu şekilde;

  • Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
  • Hitit Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu,
  • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu,
  • Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu.

Öte yandan Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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