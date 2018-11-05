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Rektör'den Öğrenciye İlginç Cevap!

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bir kız öğrencinin sosyal medya platformu olan Twitter'dan kendisine 'Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar' şeklinde yazdığı soruna 'Ne yapalım Nuran ağızlarına biber mi sürelim?' ifadelerini içeren bir cevap verdi.

Rektör'den Öğrenciye İlginç Cevap!

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bir kız öğrencinin sosyal medya platformu olan Twitter'dan kendisine 'Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar' şeklinde yazdığı soruna 'Ne yapalım Nuran ağızlarına biber mi sürelim?' ifadelerini içeren bir cevap verdi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:22
Rektör'den Öğrenciye İlginç Cevap!

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bir kız öğrencinin sosyal medya platformu olan Twitter'dan kendisine 'Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar' şeklinde yazdığı soruna  'Ne yapalım Nuran ağızlarına biber mi sürelim?' ifadelerini içeren bir cevap verdi.

Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören Nuran Çal, hafta sonu üniversite içerisinde bulunan bir kafeye Galatasaray ile Fenerbahçe maçını izlemeye gitti. Burada erkeklerin cinsiyetçi küfürler ettiğini ileri süren Nuran Çal, durumu sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal’a aktararak “Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürlerle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar” şeklinde sorunu anlatan bir mesaj gönderdi.

"NE YAPALIN NURAN...?"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa  Ünal ise ilginç bir yanıt vererek, “Ne yapalım Nuran ağızlarına biber mi sürelim” diye cevap verdi. Rektör ve üniversite öğrencisi arasında yaşanan bu diyalog yüzlerce kişi tarafından beğenilerek, paylaşıldı.

Diğer taraftan, başka bir öğrenci ise paylaşımın altına, "Bu tarz şeyleri buraya yazdığınızda bütün maç organizasyonları kaldırılır. Bunun bir çözümü yok ki. Küfür her yerde var. Rektör elinde biberle sokakta küfredenleri mi kovalasın" yazdı.

Bir başka kullanıcı da paylaşımın altına "Aslında bunu bir Rektörden duymak üzüntü verici oldu. Eğitimli kitlelerin küfürü bir iletişim aracı olarak kullanmadıklarını biliyoruz burada küfür edilmişse hele ki cinsiyetçi küfürler öncelikle eğitimciliğinizi ardından verdiğiniz eğitim modelini sorgulamanizi tavsiye ederim." yorumunu yaptı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.11.2018 18:04
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