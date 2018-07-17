PTT Personel Alımı Yazılı Sınavı Hakkında Yeni Açıklama

PTT personel alımı hakkında beklenen açıklama geldi.

PTT KPSS şartsız 5 bin kamu personeli alımı hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada yazılı sınavın eski mevzuata göre yapılacağına yer verildi.

Resmi duyuru şu şekilde;

2018/1 PERSONEL ALIMI YAZILI SINAV DUYURUSU (17.07.2018)

Şirketimiz, ülkemizin her bölgesinde en küçük yerleşim birimine kadar hizmet sunmakta olup temel hizmet alanı posta kabul, ayrım ve dağıtım işi olmakla beraber, bankacılık ve kargo hizmetlerini de sunmaktadır. Ayrıca, 29.02.2016 tarihli ve 29639 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğine göre Şirketimiz evrensel posta hizmeti yükümlüsüdür. Söz konusu yönetmelikle belirlenen kriterler çerçevesinde posta hizmetlerinin sunumu yapılmaktadır.

Bu nedenle Şirketimizce sunulan hizmet çeşitliliğinin ve işlem hacminin artması personel ihtiyacını da arttırdığından 2018/1 personel alımı yazılı sınavının planlanan tarihte yapılması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinde yaşanan yoğun mevzuat değişikliğinden 2018/1 personel alımı yazılı sınav sürecinin olumsuz etkilenmemesi ve adayların mağdur olmaması adına 2018/1 personel alım ilanının yayımlandığı 04.05.2018 tarihine kadar yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre yazılı sınav soruları hazırlanacaktır.

Ayrıca, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 2018/1 personel alımı yazılı sınavının 17 farklı il merkezinde yapılması planlanmıştır. Ancak sınav organizasyonunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle Van ilinde yazılı sınav yapılamayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur...

SINAV 12 AĞUSTOS'TA

Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere toplamda 17 farklı ilde gerçekleştirilecek olan sınavda, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 dakika olacak ve sınavlar 10.00'da başlayacak.

Sınav giriş yerleri 2 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA