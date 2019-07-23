Prof. Dr. Sinan Canan “Hayaliniz var ise her bölüm sizin için sörf tahtası gibidir”

Merkez Yerleşke Kitap Kafede ikincisi düzenlenen Tercih buluşmalarının bu seferki konuğu Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan oldu.

“Ne oldu da yapay zekâdan korkar olduk”

Prof. Dr. Sinan Canan aday öğrencilere hitap ettiği konuşmada şunları söyledi: “İnsanlar hiçbir şey, hiçbir teknoloji yokken yalın ayak başıkabak 250 bin sene hiçbir numarası olmayarak ayakta kalmış. Bu bize bir tek şey söylüyor. İnsanoğlu imkânsız denebilecek sorunları çözmek için tasarlanmış bir canlı. Ve bunun için kim bilir ne mücadeleler oldu. Bugün burada bulunmamızın sebebi bu zayıf ve çıplak canlının müthiş çözümler bulabilme yeteneğine sahip olmalarıdır.”

Dünyada en fazla endişe duyulan konuların başında yapay zekânın geldiğini belirten Prof. Dr. Canan, “Fişini çekince duran aletten yarın bir gün ya bizim yerimizi alırsa diye ödümüz kopuyor. Biz İstanbul’u fetih ederken, yokluklar içerisinde bir ülke kurarken ne oldu da yapay zekâdan korkar, ne oldu da bu bölümü yazmazsam ya da yazarsam hayatım mantar olur diye düşünmeye başladık? Çünkü ne olduğumuzu unuttuk. Gerçek anlamda beynimizi tabiatta verildiği donanımıyla hiç kullanmıyoruz. Çünkü hazır bir sisteme doğduk.” dedi.

“Yarını hayal etme cesaretimiz yok”

Prof. Dr. Sinan Canan, “Otuz sene sonra bu mesleği yapacağım diye hayal kurulmaz. Hayal bir dağın tepesinde, güzel bahçeli bir kulübede kendimi görüyorum demektir. İnsanın hiçbir canlıda olmayan süper güçleri vardır. Bu süper güç tahayyül edip yaratabilme becerisidir. Fakat her şey önümüze hazır verildiği için çok zor üretiyoruz. Türkiye’de bilim kurgu yazmayız çünkü yarını hayal etme cesaretimiz yok. Ve siz yarını hayal etmezseniz o yarını yapamayacaksınız. Daha da kötüsü var başkalarının hayallerini yaşayacaksınız. Başkalarının yarattığı medeniyetlerde hayatta kalmaya çalışacaksınız. Önünüze konan on-on beş seçenekten ibaret sanacaksınız hayatı” şeklinde konuştu.

“Hayaliniz var ise her bölüm sizin için sörf tahtası gibidir”

Yaptığı işin popüler bilim anlatıcısı olarak tarif edildiğini söyleyen Prof. Dr. Sinan Canan, bunu için diplomaya ihtiyaç olmadığını, kuyumcu bile olsa sağlıklı bir insan olabilmek için yine anlatacağını belirtti ve “Diploma insana hayalini vermez. Falanca bölüm sizin hayaliniz olamaz. Hayaliniz var ise her bölüm sizin için sörf tahtası gibidir. Binersiniz üstüne hayatın o dalgalı akışına oturur, onun enerjisiyle hiç ummadığınız yerlere gidersiniz” ifadelerini kullandı.

Buluşma sonunda Prof. Dr. Sinan Canan,aday öğrencilerin sorularını yanıtladı ve okurlarına kitaplarını imzaladı.

Tercih buluşmaları kapsamında aday ve aileleriyle son olarak da İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan buluşacak.

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