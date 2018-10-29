Prof. Dr. Nüket Güz: Toplum için en büyük tehlike okumayan yazarlar ile cahil alimler

Birilerinin masa başında ürettiği, hiçbir bilimsel veriye ve bilmeye dayanmayan sanrılarının toplumun gerçekleri haline getirilmeye çalışıldığına vurgu yapan Prof. Dr. Güz; "Bilgi güçtür ama neyin gerçek, neyin yalan olduğunun farkına varabilmenin yolu olabildiğince çok okumaktan ve çok araştırmaktan geçmektedir" şeklinde konuştu.

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz geçtiğimiz yıl usta yazarların katılımı ile düzenlenen "Yazmanın incelikleri" sertifika programının gördüğü aşırı ilgi nedeniyle 3 Kasım tarihinde ünlü yazarların katılımı ile yeniden açılacağını belirtti

Katılımcılar kendi öykülerini yazabilecekler.

Edebiyata, kurmacaya ve yazma deneyimine ilgi duyan herkese yönelik olarak tasarlanan sertifika programı, 12 hafta sürecek. Programa yüzde 70 oranında devamlılık gösteren ve bu sürenin bitiminde çalışmalarını sunanlara 'katılım belgesi', öğrenilen teknikler doğrultusunda kurmacanın gereklerini yerine getiren katılımcılara ise 'sertifika' verilecek. Eğitim sonunda katılımcılar kendi öykülerini yazabilme yetkinliğine kavuşacak.

Yazmanın İncelikleri yalnızca yazar adaylarına yönelik değil.

Program hakkında basına bilgi veren Prof. Dr. Nüket Güz; "Yazmanın İncelikleri, yalnızca yazar olmayı düşünen ve bunun için yetkinliğe erişmek isteyenlere yönelik değildir. Adı üstünde "Yazmanın İncelikleri" nasıl yazmalı(yım) sorusuna yanıt bulmak, yazma sorununu çözmek isteyenlere ve bu konumda da akademik bir sertifika edinmek isteyen herkese açıktır. Genelde en az lise mezunlarına seslenmektedir. İlk sertifika programımızdan da anladığımız üzere bu alanda ilerlemeye çalışan ve de ünlü yazarlardan yazmayla ilgili bilgiler almak isteyenler ve daha çok yazarların deneyimlerini dinlemeye hazır olanlar için program çok daha verim sağlayacaktır. " dedi.

Katılımcıları Neler Bekliyor?

Programın içeriğine de değinen Prof. Dr. Nüket Güz; "Bu programı hazırlarken tek bir yazarın değil de sevilen, önemli ve ünlü çok sayıda yazarın eğitmenliğinin yanı sıra, genel yayın yönetmeni, yazar-çizer, telif hakları avukatı gibi alanın uzmanlarından konuklar da "yazarlığı" çevreleyen ve olmazsa olmazlığı kuşku götürmez konulara da ışık tutacaklar." Şeklinde konuştu.

Yaratıcılık Akademisi Yakında.

Ünlü Yazar Gülşah Elikbank'ın sanat danışmanlığını yaptığı ve içeriğini oluşturduğu iddialı akademik programı açmaya hazırlandıklarını vurgulayan Prof. Dr. Nüket Güz;

"Yataracılık Akademisi" ile oldukça iddialı olduklarına vurgu yaparak; "Yaratıcılık Akademisi" gerçekten de iddialı bir akademik program. Lider olabilmekle ilgili bir program ve şimdiye kadar görülen türden bir program değil. Danışmanımız sayın Gülşah Elikbank bu olgunun öncelikle bir anlatı kurgulama özelliğine, dilin yadsınamaz önemine, felsefenin ve ruhbilimin ödün verilemez desteğine, toplumbilimin gerekirliliğine ve bunun yanı sıra başka konuların da bir yaratıcılık alt yapısı niteliğine inancıyla olağanüstü bir eğitmen kadrosu oluşturdu. Buradan da yaratıcı ve lider olmanın sırlarını açıklayan bir program dersek hedef anlaşılır. Gülşah Elikbank'ın edebiyat için verdiği emeğin yanında, ürettiği inovatif fikirler ve iş dünyasında tecrübesi, ödülleri, geliştirdiği projeler içerik için çok etkili oldu." Şeklinde konuştu.

Programda Hangi Yazarlar Var?

Program, Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz'ün önderliğinde yürütülecek. Katılımcılar, 'Yazmanın İncelikleri' sertifika programında; Pınar Kür, Ataol Behramoğlu, Buket Uzuner, Mario Levi, İnci Aral, Murat Menteş, Gülşah Elikbank, Alper Canıgüz ve Prof. Dr. Uğur Batı gibi isimlerden eğitim alacak. Usta yazarların deneyimlerinden yararlanacak, yazmanın kuramsal çerçevesiyle de teknik bilgiler edinecek.

Modern kurmacanın temel ögelerinin edebiyat meraklılarıyla paylaşılacağı programa, ünlü çizer M. K. Perker, Doğan Kitap Genel Yayın Yönetmeni Cem Erciyes, April Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Berivan Ak'ın yanı sıra Telif Hakları Avukatı Sedef Erken de konuk olarak katılacak.