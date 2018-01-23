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Polis Akademisi Duyurdu: POMEM ve PMYO Eğitim Sonu Sınavları Açıklandı

Polis Akademisi tarafından yapılan son dakika açıklamasında POMEM ve PMYO eğitim sonu sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

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Polis Akademisi Duyurdu: POMEM ve PMYO Eğitim Sonu Sınavları Açıklandı

Polis Akademisi tarafından yapılan son dakika açıklamasında POMEM ve PMYO eğitim sonu sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

23 Ocak 2018 Salı 23:05
Polis Akademisi Duyurdu: POMEM ve PMYO Eğitim Sonu Sınavları Açıklandı

Polis Akademisi resmi internet sayfası üzerinden bir son dakika açıklaması geldi.

Akademi resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan son dakika açıklamasında POMEM ve PMYO eğitim sonu sınavlarının açıklandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"04 Ocak 2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde yapılan PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav sonuçları açıklanmıştır. "

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Eğitim Sonu Sınav Yönetmeliği

PMYO Eğitim Sonu Sınavı: (MADDE 19/A ) Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

PAEM Eğitim Sonu Sınavı: (MADDE 42 ) PAEM öğrencilerinin komiser yardımcısı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına atanabilmeleri için öğrenim süresini başarı ile tamamlamaları ve 3/6/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

POMEM Eğitim Sonu Sınavı: (MADDE 21) POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır. Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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