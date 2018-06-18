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Polis Akademisi Başkanlığı Akademik Personel Alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'na Doçent, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi unvanında naklen ve açıktan atama ile akademik personel alımı yapılacak.

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Polis Akademisi Başkanlığı Akademik Personel Alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'na Doçent, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi unvanında naklen ve açıktan atama ile akademik personel alımı yapılacak.

18 Haziran 2018 Pazartesi 16:54
Polis Akademisi Başkanlığı Akademik Personel Alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'na Doçent, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi unvanında naklen ve açıktan atama ile akademik personel alımı yapılacak.

Polis Akademisi Başikanlığı'ndan yapılan duyuruda alıma dair, "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüklerine, Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Akademimiz web sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde (2) Doçent, (1) Öğretim Görevlisi ve (3) Araştırma Görevlisi unvanında naklen ve açıktan atama ile öğretim elemanı alınacaktır. İlan ile ilgili tüm bilgilere Akademimiz www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir" ifadelerine yer verilmişti.

Başvuruda bulunacak adaylar aşağıdaki aranan özel şartları inceleyebilirler : 

Başvurular Akademinin Ankara Gölbaşı'ndaki merkezi İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü İdari Birimler Bloğu Kat 2'ye yapılacak. Detaylar pa.edu.tr adresinden öğrenilebilecek.

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