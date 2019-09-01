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Özel Yurtlarda Sözleşme Detayına Dikkat! Mağdur Olmayın!

Öğrenci yurt ve rezidanslarından gelen şikayetlerin arttığını söyleyen tüketici uzmanları, “Sözleşmeyi lehinize çevirin, iyi okuyun” diyor.

Özel Yurtlarda Sözleşme Detayına Dikkat! Mağdur Olmayın!

Öğrenci yurt ve rezidanslarından gelen şikayetlerin arttığını söyleyen tüketici uzmanları, “Sözleşmeyi lehinize çevirin, iyi okuyun” diyor.

01 Eylül 2019 Pazar 17:26
Özel Yurtlarda Sözleşme Detayına Dikkat! Mağdur Olmayın!

Öğrenciler, özel yurtla sözleşme imzalamadan önce yurdun kendisine vereceği hizmetlerin tamamını ayrıntılı olarak sözleşmeye yazdırmalı.

Öğrencilerin sözleşmelerini 15 Eylül’e kadar feshetmeleri halinde, yıllık barınma ücretinin yüzde 10’unu ödemesi gerekiyor.

Sözleşmeye göre, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlar ise barınma hizmeti aldığı aylarla içinde bulunulan ayın ücretinin tamamını ve kalan aylara ait barınma ücretinin yüzde 30’unu ödemesi şartı var.

Öte yandan, yurtlar en fazla bir aylık ücret tutarında depozito alabiliyor. Yurtla yapılan sözleşmede belirtilen temizlik, yemek gibi şartların sağlanmaması halinde sözleşme tek taraflı feshedilebiliyor. Bu durumda cayma bedeli ya da cezai şart ödenmiyor.

RUHSATSIZLARA DİKKAT

Eğitimciler, devlet yurtları dışındaki yerlerde barınacak öğrencilere ruhsatsız yurt uyarısı yapıyor. Uzmanlar, yurtların Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ne uygun olması gerektiğini belirterek, öğrencilere, MEB’den ruhsat ve izin almamış bir yeri asla tercih etmemelerini söylüyor. Öğrencinin kararını verdikten sonra kurumla karşılıklı taahhütname imzalaması gerektiği de belirtiliyor.

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