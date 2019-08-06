ÖZEL OKULU İYİ SORGULAYIN!

“UCUZ OKUL KALİTEDEN TAVİZ VERECEKTİR”

İldaş’ın sorularını yanıtlayan Taşel, “devlette bile bir öğrencinin yıllık maliyeti 8 bin lirayken, özel okuda bu rakam 13-14 bin lirayı bulur. Bunların altında bir ücretle öğrenci alan okullar mutlaka sorgulanmalı çünkü kaliteden taviz verecek demektir” diye konuştu. Ailelerin merak ettiği bir diğer konu da kayıt yapılan özel okulun sonraki yıllarda eğitim ücretlerine ne kadar zam yapacağı… Velilerin aklını kurcalayan bu soruya da yanıt veren Taşel, “yapılacak zam, enflasyon artı 5 puanı geçemez dedi.

“ÖZEL OKUL ZAMMI ENFLASYON ARTI % 5 PUANI GEÇEMEZ”

“Çocuğunuzu bir özel okula yazdırdınız, yazdırırken bütçenize baktınız. Bu okul bana uygun dediniz ama daha sonraki yıllar bu okul büyük zamlar yaparsa aileyi zora sokar” diyen Taşel, Bu konuda uygulamanın standart olduğunu hatırlattı. “ Bir özel okul enflasyon artı %5 puan üzerinde ücret artışı yapamıyor. O yılın resmi enflasyon ücretlerinin ilan edildiği durumdaki ücretlerin üzerine en fazla %5 artış yapabiliyor” diye konuştu. Taşel’e göre özel okullar arasındaki rekabet de ücret artışını frenliyor, piyasanın kendi kendini denetlemesini sağlıyor.

“İNSANA YAPILAN YATIRIM EN BÜYÜK YATIRIMDIR”

“İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır” diyen Taşel’e göre ailelerin çocuğuna bırakacağı en büyük miras iyi bir eğitim. Çocuklarını özel okullara gönderen ailelerin bu işi bir masraf gibi algılamamasını isteyen Taşel, “ailelerin “çocuğuma yatırım yapıyorum” diye düşünmesinin çok daha doğru olacağının altını çizdi.

ÖZEL OKUL ARTIŞI EĞİTİME KALİTE GETİRECEK Mİ?

Türkiye’de beş yıl önce 6 bin 710 olan özel okul sayısı bu yıl 12 bine ulaştı. Özel okulculuk oranı yüzde 15’i bulurken Taşel’e göre özel okul sayısındaki artış memnuniyet verici. “Önceki yıllarda Türkiye'nin özel okullaşma oranı son derece düşüktü. Bu da eğitim yükünün tümüyle devletin üzerinde kalmasına neden oluyordu” diye konuşan Taşel, son beş yılda yaşanan artışın eğitime kalite getirmesinin de kaçınılmaz olduğunu söyledi. Taşel, “Cumhurbaşkanlığımızın genel eğilimi de özel okulların desteklenmesi ve sayısının artırılması yönündedir çünkü özel okulların artması devletin özellikle eğitim yükünü büyük ölçüde paylaşmak anlamına geliyor ve bu da resmi okullarda okuyan öğrencileri rahatlatan bir durum” diye konuştu.