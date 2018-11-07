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Özel Okul Teşvikleri Kaldırılıyor!

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Özel Okul Teşviklerinin kademeli olarak kaldırılacağını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Özel Okul Teşvikleri Kaldırılıyor!

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Özel Okul Teşviklerinin kademeli olarak kaldırılacağını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:27
Özel Okul Teşvikleri Kaldırılıyor!

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Özel Okul Teşviklerinin kademeli olarak kaldırılacağını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen EĞİTİM 2023 Vizyon Belgesi'nin kamuoyuna takdim töreninde özel okul teşviklerini kaldırılacağını açıklamıştı. Özel okul teşviklerinin kaldırılacağı açıklaması sonrası çocuklarını özel okullara gönderen veliler sürecin nasıl işleyeceğin, teşviklerin hangi koşullarda kaldırılacağını, ne zaman kaldırılacağını merak ediyordu.

Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilerin aklındaki soru işaretlerini gidermek adına daha önce "Önümüzdeki süreçte, özel öğretime verilen bu teşvikler verilmeyecek, bunu daha önce ilan etmiştik. Önümüzdeki 2 yıl içinde 5 ya da 6 çeşit yabancı dil öğretme yaklaşımını pilot olarak Türkiye'nin değişik okullarında uygulayacağız" açıklaması yapmıştı.

ÖZEL OKUL TEŞVİK UYGULAMASI KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada "Okullar arası eşitsizlik giderilecek, sınav baskısı azaltılacak" ve özel okul teşvikleri kademeli olarak kaldırılacak" ifadelerine yer verdi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.11.2018 11:38
Anahtar Kelimeler:
özel okul teşvikleri kaldırılıyor
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