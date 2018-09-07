Özel okul teşvik sonuçları MEB tarafından açıklandı!

Okul öncesi, ilkokul ve temel lise eğitimine kadar milyonlarca öğrencimizi kapsayan özel okul teşvik için yapılan aşvuru sonuçları açıklandı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi internet sitesi üzerinden ulaşılma açıldı. Açıklanan sonuçlardan sonra tercih sürecine geçiş yapacak olan veliler, bu işlemi 17 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek. Özel Okullar Teşvik desteğine hak kazanan öğrenciler, destek çerçevesindeki bir okula nakil olursa bu destekten de yararlanmaya devam edebilecek. İşte, teşvik başvuru sonuçları hakkında her şey...

Özel okul teşvik sonuçları Milli eğitim Bakanlığı tarafından gün içinde açıklandı. 75 bin öğrencinin eğitim öğretim desteği kapsamında sonuçlarına kilitlendiği özel okul teşvik başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu.

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