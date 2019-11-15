Özel çocuklara eğitim desteği!

Topluma değer katan çalışmaların altına imzasını atan BNP Paribas Cardif, eğitime büyük önem veriyor. Hayatın getirdiği risklere karşı ebeveynlerin çocuklarının eğitimlerini güvence altına alabilmeleri amacıyla sunulan “Eğitim Geleceğim” sigortası ile bu alana verdiği önemi kanıtlayan BNP Paribas Cardif, Tohum Otizm Vakfı ile özel bir projeyi hayata geçirdi.

Türkiye’nin dört bir yanında özel eğitim sınıfı açarak bu açığı kapatmayı hedefleyen Tohum Otizm Vakfı, 111. özel eğitim sınıfını BNP Paribas Cardif’in katkılarıyla öğrencilerle buluşturdu. Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Vehbi Koç İlköğretim Okulu’nda hayata geçen özel eğitim sınıfı, 14 Kasım tarihinde gerçekleşen tören ile açıldı. Törene Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Özgül Gürel, BNP Paribas Cardif İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kırçal ve İletişim ve İnovasyon Müdürü Tuğba Çamlı Cantürk katıldı. Açılışa ayrıca İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ve Vehbi Koç İlköğretim Okulu Müdürü Mevlüt Bilgin de katılım gösterdi.

Cantürk: “Topluma fayda ortak paydasında buluştuk”

Konuyla ilgili bilgi veren BNP Paribas Cardif Türkiye İletişim ve İnovasyon Müdürü Tuğba Çamlı Cantürk, “BNP Paribas Cardif olarak topluma fayda misyonumuz doğrultusunda odaklandığımız alanlar içinde, eğitim ile engelsiz yaşam önemli rol oynuyor. Ülkemizde 1,3 milyon kişiyi etkileyen otizm hastalığına yönelik çalışan Tohum Otizm Vakfı ile bu ortak paydada buluştuk ve Bursa’da özel eğitim sınıfının açılmasına destek olduk. Otizmli bireylerin eğitime erişmesi için sağlanan katkıların artarak devam edeceğine inanıyoruz, biz de topluma fayda sağlayan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisinin erken tanı ve sürekli yoğun eğitim olduğunu vurgulayan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Özgül Gürel ise “Erken tanı ve doğru bir eğitim ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte ve gelişim sağlanabilmektedir. Bu nedenle özellikle tek tedavi olan eğitimdeki açığı kapatmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Geliştirdiğimiz projelerle tüm kurum ve kuruluşları seferber ederek bu özel çocuklarımıza mümkün olduğunca erken tanı konulması, özel eğitim imkânlarının sağlanması, topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması hedefiyle çaba sarf ediyoruz. Tüm Türkiye’de süratle Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla özel eğitim sınıfları donatıyoruz. Gidecek daha çok yolumuz var. Bu yolda desteğiyle yanımızda olan BNP Paribas Cardif Türkiye ailesine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’deki 450 bin otizmlinin 30 bini eğitim imkanına kavuşabiliyor

Dünyada otizm görülme sıklığı 59 kişiden 1’e yükseldi. Her 20 dakikada 1 kişiye otizm teşhisi konuluyor. Türkiye’deki otizmli sayısı 1,3 milyonu buldu. Türkiye’de eğitim çağındaki 450 bin otizmlinin sadece 30 bini, tek tedavi olan eğitim imkânına kavuşuyor. Eğitimdeki bu derin açığı kapatmayı hedefleyen Tohum Otizm Vakfı, aldığı destekler ile Anadolu’yu bir baştan öbür başa özel sınıflarla donatmaya devam ediyor.

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