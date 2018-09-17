ÖYP Güz Dönemi Tercih Sonuçları Açıklandı!..

2018 Güz Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlandı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle;

2018 Güz Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlanmıştır. Sonuçları öğrenmek için tıklayınız.

Üniversitelerin Lisansüstü tercih sonuçlarına ulaşabilmeleri için aşağıdaki yolu izlemeleri gerekmektedir.

YÖKSİS >> ÖYP İşlemleri >> Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı >> ÖYP Aday İşlemleri >> Lisansüstü Tercih Sonuçları >> Dönem

ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 05.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekmektedir.

1. ALES sonuç belgesi.

2. Yabancı dil sınav sonuç belgesi.

3. Lisans transkripti.

4. ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belge

Not: Kayıt işlemlerinde istenilebilecek diğer belgeler için lütfen ilgili enstitülerle iletişime geçiniz.

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