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ÖSYM'den YKS Başvurusu Yapamayanlara İkinci Şans

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru yapamayan adaylar yarın geç başvuru fırsatından yararlanabilecekler.

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ÖSYM'den YKS Başvurusu Yapamayanlara İkinci Şans

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru yapamayan adaylar yarın geç başvuru fırsatından yararlanabilecekler.

03 Nisan 2018 Salı 10:29
ÖSYM'den YKS Başvurusu Yapamayanlara İkinci Şans

Bu sene üniversiteye girişte ilk defa uygulanacak YKS için süresi içerisinde başvuru yapamayan adaylar için ikinci şans.  23-24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) süresi içinde başvuru yapamayan adaylar yarın geç başvuru fırsatından faydalanabilecekler.

Bu sene ilk kez uygulanacak YKS başvuruları 1 ile 21 Mart 2018 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr üzerinden alınmıştı. YKS üç oturumlu halde yapılacak. sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine tüm adauylar girmek zorunda olacak.

Adaylar isterlerse YKS'nın ikinci oturumu olarak belirlenen Alan Yeterlilik Testlerine (AYT)  ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testine (YDT) başvuru yapabilecekler. Temel Yeterlilik Testi 23 Haziran'da, AYT ve Yabancı Dil Testi 24 Haziran'da gerçekleşecek. Sabah oturumları saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumları 15:30'dan sonra başlayacak. 

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Son Güncelleme: 03.04.2018 14:00
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