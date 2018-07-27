ÖSYM'den Yeni Uygulama!..

ÖSYM kurumsallaşma ve şirketleşme gibi aşamalara adım attığından bu yana kendisine bağlı kurumları ve düzenlediği sınavlara katılan adayları memnun edecek adımlar atıyor. ÖSYM'nin yeni uygulaması da sevindirici bir haber olarak karşılandı.

ÖSYM açıkladığı yıllık sınav takviminde yer alan bütün sınavlara giren adayların katılım göstermesi için memnuniyet anketi uygulamasını başlattığını duyurdu.

Sınava katılan adayların memnuniyetini ölçmek için anket uygulaması kararı alan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ilk anket uygulamasını 2018-TUS İlkbahar sınavına giren adayların katılımı ile yaptı.

Anketler, sınavda başarı sağlayarak bir uzmanlık alanına yerleşenler ve sınavda başarı elde edemeyen adayların katılımı ile yapıldı.

Uygulamaya konulan anketten elde edilen verilere göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başvuru merkezi hizmetleri ile ilgili memnuniyet oranı yüzde 98, 2018-TUS İlkbahar kılavuzunun yeterli ve açıklayıcı olması ile ilgili memnuniyet oranı ise yüzde 94 olarak açıklandı.

Sınava katılan adayların sınav binası ve sınav salonunun uygunluğundan memnuniyet oranı ise yüzde 95 oldu. Sınav salonu görevlilerinin tutumundan memnuniyet oranının yüzde 95 olarak tespit edildiği anketlerde, sınav sonuçlarının zamanında açıklanmasından dolayı da memnuniyet oranı yüzde 90 oldu.

Konu ile ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer Anadolu Ajansı muhabirine şu açıklamayı yaptı;

"Yıl içerisinde yapmış olduğumuz tüm sınavların her biri için sınava giren adaylara yönelik memnuniyet anketi uygulamasını başlattık. İlk anket için 2018-TUS İlkbahar sınavını seçtik. Sınav takvimimizdeki sıraya göre bu uygulamayı tüm sınavlarımız için tekrarlayacağız. Adaylarımızdan, sahadan aldığımız geri bildirimlerle süreçlerimizi sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeler yapmayı hedefliyoruz."

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