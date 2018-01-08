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ÖSYM'den Yeni Karar! Artık Sınavlarda Serbest Olacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, kurumun işleyişi ve kamuoyundaki algısı yönünde olumlu etki gösterecek çalışmaları sürdürüyor.

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ÖSYM'den Yeni Karar! Artık Sınavlarda Serbest Olacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, kurumun işleyişi ve kamuoyundaki algısı yönünde olumlu etki gösterecek çalışmaları sürdürüyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:07
ÖSYM'den Yeni Karar! Artık Sınavlarda Serbest Olacak

ÖSYM'den Yeni Karar! Artık Sınavlarda Serbest Olacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, kurumun işleyişi ve kamuoyundaki algısı yönünde olumlu etki gösterecek çalışmaları sürdürüyor.

ÖSYM'nin başına gelir gelmez 15 dakika kuralını kaldıran ve geri dönüşleri takip ettiklerini bildiren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, şimdi de uzun bir süredir tepkilere neden olan sınav kurallarıyla ilgili bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. ÖSYM başkanının talimatıyla artık sınavlara ev anahtarı ve otobüs kartıyla girişe izin verilecek.

ÖSYM sınavlar ve daha sonraki süreçle ilgili MEB ve üniversitelerle ortaklaşa yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor. Sınav sonraları daha ayrıntılı istatistiki bilgi sunulması, sınav raporlarının daha şeffaf olması bunların başında yer alıyor. ÖSYM ile MEB ortak çalışma grubunda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıtkı Yıldız yer alıyor.

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Son Güncelleme: 08.01.2018 14:12
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Arif 1 saat önce

Artık emanetci aramayız iyi olur

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