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ÖSYM'den üniversitelerin yabancı dil muafiyet sınavı için ön çalışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılabileceği yönündeki açıklamalarından sonra kurum ön çalışma başlattı.

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ÖSYM'den üniversitelerin yabancı dil muafiyet sınavı için ön çalışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılabileceği yönündeki açıklamalarından sonra kurum ön çalışma başlattı.

07 Ekim 2018 Pazar 12:19
ÖSYM'den üniversitelerin yabancı dil muafiyet sınavı için ön çalışma

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılabileceği yönündeki açıklamalarından sonra ÖSYM tarafından ön çalışma başlatıldı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yabancı dil eğitimi konusunda merkezi bir standart oluşturulmasının önemine dikkat çekmiş, bu maksatla üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının "ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılabileceğini" ifade etmişti. 

ÖSYM yetkilileri, konuya ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine, "ÖSYM olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının hemen akabinde konuya ilişkin gerekli ön çalışmalar başlatılmıştır. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızdan konuya ilişkin doğrudan bir talimat geldiğinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile koordineli bir şekilde çalışarak, gerekli tüm hazırlıklarımızı en kısa sürede başlatacağız." ifadelerini içeren açıklamalar yaptı.

ÖSYM yetkilileri, yabancı dil alanlarında 12'si e-Sınav, 3'ü basılı sınav olmak üzere, 25 farklı dilde her yıl 200 binin üzerinde adayın katıldığı toplam 15 sınavı başarıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

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Son Güncelleme: 07.10.2018 13:02
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