ÖSYM'den Son Dakika 2018 KPSS Duyurusu

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında KPSS ile ilgili sıkça sorulan sorular ve bu soruların cevapları verildi.

İşte o açıklama:

2018 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS SIKÇA SORULAN SORULAR*



1. 2018-KPSS Lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

2018-KPSS Lisans başvuruları, 10 Mayıs 2018 tarihinde başlamıştır. Başvurular, 21 Mayıs 2018 tarihinde sona erecektir.

2. 2018-KPSS Lisans sınavı hangi oturumlarda yapılacaktır?

2018-KPSS Lisans,

a) Genel Yetenek-Genel Kültür,

b) Eğitim Bilimleri,

c) Alan Bilgisi,

d) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT),

e) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)

oturumlarında yapılacaktır

3. Her oturuma katılmak zorunlu mudur?

2018-KPSS Lisans’ın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu tüm adaylar için zorunludur.

Diğer oturumlara katılmak adayın tercihine bağlıdır ancak, adayın atama için başvurmak istediği

kurum ve kuruluşlar için katılmak zorunlu olduğu oturumlar mevcuttur. Örneğin; Diyanet İşleri

Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin 2018-KPSS Lisans’ın Genel

Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile DHBT’ye katılmaları zorunludur.

4. 2018-KPSS Lisans sınavı oturumları ne zaman yapılacaktır?

a) 2018-KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri

oturumu, 22 Temmuz 2018 tarihinde,

b) Alan Bilgisi oturumları, 28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde,

c) ÖABT, 5 Ağustos 2018 tarihinde,

d) DHBT, 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır.

5. 2018-KPSS Lisans sınavının Alan Bilgisi oturumlarına katılmak zorunlu mudur?

Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel

Yetenek-Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir. Bu

adaylar, katılacakları oturumları belirlerken Tablo-2’yi dikkatlice incelemelidirler.

6. 2018-KPSS Lisans sınavının Eğitim Bilimleri oturumuna katılmak zorunlu mudur?

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracak adayların sınavın Genel Yetenek-Genel

Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise Öğretmenlik Alan Bilgisi

Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

7. 2018-KPSS Lisans sınavının ÖABT oturumuna katılmak zorunlu mudur?

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel

Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine

(ÖABT) katılmaları zorunludur.

8. 2018-KPSS Lisans sınavının DHBT oturumuna katılmak zorunlu mudur?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin 2018-KPSS

Lisans’ın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile DHBT’ye katılmaları zorunludur.

9. 2018-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına nasıl başvurabilirim?

2018-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına başvuru yapabilmek için önce 2018-KPSS başvurusu

yapmak gerekmektedir. 2018-KPSS başvurusu yapan ve sınav ücretini yatıran adaylar, başvuru

süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) alan bilgisi sınavları

oturumlarına başvurularını yapabileceklerdir.

10. 2018-KPSS Lisans sınavına kimlerin başvurması gerekmektedir?

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler,

c) Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler,

d) Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyenler

sınava başvurmalıdır.

11. Sınava kimler başvurabilir?

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan

ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar

başvurabilecektir.

12. 2018-KPSS Lisans Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

Kılavuz, http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır.

13. Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel

olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday

İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav

Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

14. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresini nerede bulabilirim?

Başvuru merkezlerinin adresleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde “2018-KPSS:

Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” içinde yer almaktadır.

15. Bir başvuru merkezinde KPSS başvuru işlemi yapacak adayların bizzat kendisinin başvuru

merkezine gitmesi zorunlu mudur?

Evet, zorunludur. Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.

16. Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir?

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı veya Türkiye

Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekmektedir.

17. Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır?

Adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan

herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı

ile süresi içinde yatıracaklardır.

18. Sınav ücretleri ne zaman yatırılır?

KPSS için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten (onay kodu sisteme girildikten sonra) sonra sınav

ücreti yatırılır.

19. Sınav ücretleri en son ne zaman yatırılabilir?

20. Sınav ücreti ödeme için son gün 22 Mayıs 2018 tarihidir

21. Başvuru yapıldıktan sonra oturum ekleme yapılabilir mi?

KPSS başvuru süresi içinde daha önce seçilmiş oturumlara oturum ekleme yapılabilir.

22. 10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında 2018-KPSS başvurumu yapamadım, ne yapmalıyım?

10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında 2018-KPSS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru

gününde (6 Haziran 2018 tarihinde) 2018-KPSS Lisans başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru

gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün başvuru bilgileri sisteme

kaydedildikten sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi

kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

23. Geç başvuru gününde oturum eklenebilir mi?

Geç başvuru gününde daha önce başvurusu yapılan oturumlara ekleme yapılabilir.

24. Yurt dışından başvuru yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında

bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar,

başvurularını kılavuzda açıklandığı şekilde yapabilirler.

25. Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik

süresi dolmamış pasaport

(Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını

sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü

itibarıyla geçerli olmalıdır.)

26. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için

geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

27. Sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir?

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat

14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

28. Sınav binasına ne zaman gelmeliyim?

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların

sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları

gerekmektedir.

29. Sınava Giriş Belgemi nasıl edinebilirim?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

30. Sınava Giriş Belgeleri posta ile gönderilecek mi?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmez.

31. Sınava gireceğim binayı, sınav gününden önceden gidip görmem gerekir mi?

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü

adaya kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek

amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi önerilmektedir.

Sınava Giriş Belgeleri üzerinde adayların sınava gecikmelerini önlemek amacıyla sınav binalarının

konum bilgilerinin yer aldığı Quick Response Code (QR kod) yer alacaktır. Adaylar, Sınava Giriş

Belgeleri üzerine yerleştirilen QR kod sayesinde sınava girecekleri binanın konumunu kolaylıkla

öğrenebileceklerdir. Bu sistemi kullanabilmek için QR kod okuyucu programlarından herhangi

birinin yüklü olduğu cep telefonunun kamerasından, Sınava Giriş Belgesi çıktısı üzerindeki kod

parçacığını okutmak ve okuyucu yazılımın ilgili linki açmasına izin vermek yeterlidir. Bu özelliği

kullanarak adaylar, sınav binalarına ulaşım yollarını ve sürelerini kolaylıkla görebilecektir.

32. Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı

maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.