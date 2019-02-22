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ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!

ÖSYM tarafından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "2019-TUS ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Adaylarımıza Hatırlatma!" başlığıyla önemli bir hatırlatma yapıldı.

ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!

ÖSYM tarafından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "2019-TUS ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Adaylarımıza Hatırlatma!" başlığıyla önemli bir hatırlatma yapıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 10:02
ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!

ÖSYM tarafından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "2019-TUS ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Adaylarımıza Hatırlatma!" başlığıyla önemli bir hatırlatma yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

24 Şubat 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 - TUS (1.Dönem) Temel Tıp Bilimleri ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. aşama sınavında adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2019 TUS (1.Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019 - STS Tıp Doktorluğu 2. Aşama sınavında adaylar, saat 14:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adayın sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesinden başka nüfus cüzdanıveya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.02.2019 11:10
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