ÖSYM'den Duyuru ! Başvuru Yapamayanlar için Son Şans!

Üniversiteye girişte bu sene ilk defa uygulanacak 23-24 Haziran'da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına süresi içerisinde başvuru yapamayan adaylar bugün geç başvuru imkanından faydalanabilecekler.

Üniversiteye girişte bu yıl ilk defa uygulanacak 23-24 Haziran'da gerçekleşecek YKS 2018 için süresi içerisinde başvuru yapmayan , yapamayan adaylar geç başvuru işlemlerini bugün ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek. Başvurular 23.59'a kadar sürecek. Özellikle polis akademisi ve harp akademisi öğrenci alımı için önümüzdeki dönemlerde başvuru yapan-yapmayı planlayan adayların bu uyarıyı dikkate almaları çok önemli. YKS bu yıl üç oturumlu olarak düzenlenecek.

Birinci oturuma tüm adaylar girecek. Temel Yeterlilik Testi adı verilen test 23 Haziran'da gerçekleşecek. Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek. Adaylar bu testler için ayrı ayrı başvuru yapabilecekler. Detaylar ÖSYM resmi sitesinden öğrenilebiliyor.