ÖSYM'den 6 Mart Hatırlatması!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün sona ereceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2019-YKS’ye girecek adaylar için internet aracılığıyla bireysel başvurunun bugün (6 Mart) saat 23.59’da sona ereceği aktarıldı.

2019-YKS’ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabiliyor.

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