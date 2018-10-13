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ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan yönetmelik değişikliği çerçevesinde, iki yıllık görev süresi dolan sınav koordinatörleri ve yardımcıları, hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde ÖSYM tarafından yeniden görevlendirilebilecek. ÖSYM ile ilgili alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan yönetmelik değişikliği çerçevesinde, iki yıllık görev süresi dolan sınav koordinatörleri ve yardımcıları, hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde ÖSYM tarafından yeniden görevlendirilebilecek. ÖSYM ile ilgili alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:26
ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan karara göre; iki yıllık görev süresini tamamlayan sınav koordinatörleri ve yardımcılarından hizmetlerine ihtiyaç duyulanlara Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yeniden görev verilebilecek. Daha önce, ÖSYM tarafından uygun görülmesi halinde, süresini tamamlayan sınav koordinatörleri, iki yıl geçtikten sonra sınav koordinatör yardımcısı olarak görevlendiriliyor, bir kişi en fazla ikişer dönem koordinatör veya koordinatör yardımcısı olarak görev yapıyordu.

HİZMET ALIM SURETİYLE PERSONEL ÇALIŞTIRILACAK!

Yönetmeliğin "kısmi zamanlı ve hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılması" başlıklı 10'uncu maddesi, "kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması" olarak değiştirilerek, sınav koordinatörlüklerinde hizmet alımı suretiyle personel çalıştırılabileceğine dair ifadeler maddeden çıkarıldı.

İlgili maddenin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından hizmetlerine ihtiyaç duyulan, yükseköğretim kurumlarının ön lisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin başvuru, tercih, sınav evrakının tanzimi ve benzeri sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmi zamanlı çalıştırılabileceğini belirten bölümü ise korundu.

KOORDİNATÖRLER DEVİR VERMEDEN GÖREVİNİ BIRAKAMAYACAK

Görevi sona eren sınav koordinatörü veya başvuru merkezi yetkilisi, yerine gelen veya ÖSYM tarafından belirlenen ilgili kişiye devir vermeden görevinden ayrılamayacak. Yeni göreve başlayan sınav koordinatörü veya başvuru merkezi yetkilisinin de usulüne uygun eksiksiz devralması gerekecek.

Devir vermeyen veya eksik devir verenlerin, görev başında bulunan sınav koordinatörü veya başvuru merkezi yetkilisi tarafından ÖSYM'ye bildirilmesi zorunlu olacak. Devir teslim işlemlerine ilişkin esas ve usuller ÖSYM tarafından belirlenecek.

MALİ DÜZENLEMELER

Yönetmelikteki mali hükümlerde de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, sınav koordinatörlükleri ile başvuru merkezlerine mal ve hizmet alımları için mutemetler görevlendirilecek. Sınav koordinatörlükleri ile başvuru merkezlerinin mahalli ihtiyaçları, mutemetlere verilecek avans tutarlarından yapılan alımlarla karşılanacak.

Mutemetlere verilecek avans limiti, ÖSYM bütçesinden verilebilecek avans limitine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarın 10 katını aşmamak koşuluyla ÖSYM tarafından tespit edilecek.

Kaynaklar ; (AA)

KPSSCAFE.COM.TR |  Ankara

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Son Güncelleme: 13.10.2018 14:42
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ösym yeni düzenleme artık kesinleşti
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