ösym 2019 yks sonuç değerlendirme raporu yayımlandı

2006 yılı baz alınarak başvuran aday sayıları değerlendirildiğinde 2017 yılında %35, 2018 yılında ise %42, 2019 yılında ise %51 oranında artış olmuştur. 2018 yılı başvuru sayıları ile 2019 yılı kıyaslandığında ise 2019 yılında yükseköğretime başvuruda % 6.1 oranında artış olmuştur.

Yeni YÖK'ün başlatmış olduğu "yetki paylaşımı" sürecinde yine YÖK'ün girişimi ile yasal bir zemine kavuşan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere kamu ve özel sektör

temsilcilerinin de yer aldığı "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun ülkenin insan gücü ihtiyaç analizleri, talepler, teklifler ve TÜİK yetkililerince sunulan verilere ilişkin değerlendirmelerin ve aynı zamanda yükseköğretim programlarındaki öğretim üyesi/elemanı sayıları, doluluk oranı gibi parametrelerin, öğrencilerden gelen görüşlerin ve 2018-YKS Yükseköğretime Geçişte İl - Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği" raporunda il ve bölge bazında yükseköğretime geçiş dinamiklerinin incelenmesi ile bu yıl örgün_öğretim programlarında yükseköğretim kurumlarına toplam 824.694 kontenjan tahsis edilmiştir.

2006 ile 2019 kıyaslandığında yükseköğretime talepteki (başvuran sayısı) artış %51 iken, arzdaki (kontenjan sayısı) artış %109 olmuştur. Bu bağlamda, ülkemizde yükseköğretime erişim bir sorun olmaktan çıkmıştır. Dünya Ekonomi Forumu'nun (2017-2018) yılı raporunda ülkemiz, dünyada 137 ülke arasında yükseköğretime erişimde çağ nüfusu dikkate alındığında dünyada ikinci ülke konumundadır. YÖK bundan dolayı artık büyümenin nitelik ve kalite eksenli olmasını öncelikli kılmıştır. Bunun sonucu olarak kontenjan planlamasında da bu prensip son yıllarda belirleyici olmaya başlamıştır.

Önlisans ve lisans programlarında toplam kontenjan, 2006 yılında 402.155 iken, 2017 yılında 910.671, 2018 yılında 839.490, 2019 yılında ise 824.694 olmuştur.

Hatırlanacağı üzere geçen sene sanayinin olmadığı kırsal bölgelerde açılan MYO programlarında yapılan iyileştirmeler sonucunda, sanayinin ihtiyaç duyduğu insan gücünün niteliğini arttırmak amacıyla bu bölgelerdeki MYO programları ile ilgili rasyonel bir planlama yapılmış ve çok olumlu sonuçlar alınmıştı. Bu yıl da aynı minvalde bir çalışma yapılmış olup yerleşme sonuçları bu planlamanın doğruluğunu teyid etmektedir.

Son yılların TUİK verilerinde MYO mezunlarının ortalama istihdam oranları da dikkate alınmış ve bu zaviyeden bakılarak bazı programlarda kontenjan azaltması gerçekleşirken, diğer taraftan gelecekteki işgücü piyasalarının talepleri de dikkate alınarak bazı önlisans programlarında da kontenjan artışı gerçekleşmiştir. Bu artış belirlenmiş amaçlara uygun bir plana göre yapıldığı için MYO'lardaki doluluk oranlarındaki yükselen artış bu sene daha da güçlü bir şekilde devam etmiştir.

YKS 2019 sonuç raporu için tıklayınız.

Lisan programları için de aynı olumlu tablo söz konusudur. 2018 yılında lisans programlarına yerleşen aday sayısı 394.945 iken bu yıl 409.587, önlisans programlarına yerleşen aday sayısı 316.037 iken bu yıl 343.874 olmuştur. 2018 yılında örgün öğretim programlarına yerleşen toplam aday sayısı 710.982 iken bu yıl 753.461'e yükselmiştir. 2019 ÖSYS yerleşme sonuçlarında yerleşen aday sayılarında görülen artış yapılan kontenjan planlamalarının doğruluğunu teyid etmektedir.

2018 ile 2019 yılları kıyaslandığında, bu yıl hem lisans hem de önlisans programlarına yerleşen aday sayılarında çok açık bir artış gerçekleşmiştir. Doluluk oranlarındaki bu olumlu gelişme azalan kontenjan ile izah edilemeyecek orandadır. Bu sonuçlar aynı zamanda YÖK'ün kontenjan planlamasının artık istikrar kazanan olumlu bir zeminde olduğunu göstermekte ve doğruluğunu teyid etmektedir.

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