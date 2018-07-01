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ÖSYM YKS Soru ve Cevap Anahtarını Yayımladı (TYT-AYT Soru ve Cevapları)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında YKS sınav soru ve cevap anahtarının erişime açıldığına yer verildi.

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ÖSYM YKS Soru ve Cevap Anahtarını Yayımladı (TYT-AYT Soru ve Cevapları)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında YKS sınav soru ve cevap anahtarının erişime açıldığına yer verildi.

01 Temmuz 2018 Pazar 17:48
ÖSYM YKS Soru ve Cevap Anahtarını Yayımladı (TYT-AYT Soru ve Cevapları)

ÖSYM'den beklenen açıklama geldi.

ÖSYM Başkanlığı yaptığı son dakika açıklamasında YKS sınav soru ve cevaplarını erişime açtı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

018-YKS TYT ve AYT Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

30 Haziran 2018 tarihinde uygulanan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçıklarına, 1 Temmuz 2018 tarihinde saat 18.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.07.2018 17:57
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