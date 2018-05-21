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ÖSYM Üniversiteye Giriş Sınav Sorularını Erişime Açtı (Çıkmış Tüm Sorular)

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında geçmiş yıllarda sorulan üniversiteye giriş sınav sorularının erişime açıldığına yer verildi.

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ÖSYM Üniversiteye Giriş Sınav Sorularını Erişime Açtı (Çıkmış Tüm Sorular)

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında geçmiş yıllarda sorulan üniversiteye giriş sınav sorularının erişime açıldığına yer verildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:59
ÖSYM Üniversiteye Giriş Sınav Sorularını Erişime Açtı (Çıkmış Tüm Sorular)

ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Üniversiteye giriş sınavlarında önceki yıl çıkan soruların erişime açıldığına yer verildi.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2017 Yılı ve Öncesine Ait Üniversiteye Giriş Sınavlarının Tüm Soruları Erişime Açıldı

2017 yılı ve öncesine ait üniversiteye giriş sınavlarının tüm soruları http://www.osym.gov.tr adresinde yer alan ‘Geçmiş Yıllardaki Sorular’ sekmesinden erişime açılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖSYM'nin önceki yıllarda çıkmış sorular arşivine gitmek için TIKLAYIN

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