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ÖSYM Tarafından YÖKDİL Soruları ve Cevapları Yayınlandı

Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019-YÖKDİL Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. İşte detaylar...

ÖSYM Tarafından YÖKDİL Soruları ve Cevapları Yayınlandı

Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019-YÖKDİL Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. İşte detaylar...

04 Kasım 2019 Pazartesi 16:23
ÖSYM Tarafından YÖKDİL Soruları ve Cevapları Yayınlandı

Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019-YÖKDİL Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. İşte detaylar...

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2019-YÖKDİL) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Kasım 2019 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.


2019-YÖKDİL Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

13-23 2019 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL sınav başvuruları sonrasında 3 Kasım 2019 tarihinde YÖKDİL sınavı gerçekleşti. Sınav sonrasında sonuçların ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar, arayışa koyuldu. İşte merakla araştırılan o tarih...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Kasım 2019 tarihinde uygulanan YÖKDİL sınavının sonuçları 28 Kasım 2019 günü açıklanacak.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular
değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR

Son Güncelleme: 04.11.2019 16:25
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