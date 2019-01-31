ÖSYM Sınav Kuralları Değiştirildi! İşte 2019 ÖSYM Sınav Kuralları!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, her yıl onlarca sınava giren milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. ÖSYM sınav kuralları değiştirildi. Peki, ÖSYM'nin yeni sınav kuralları nelerdir? İşte detaylar...

2019 ÖSYM sınav kuralları nelerdir? Sorusu cevap buldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Akademik Lisans Üstü Eğitim Sınavı (ALES) ve diğer ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda bazı kurallarda değişiklikler yapıldı. Bazı kurallar esnetilirken, bazıları kaldırıldı. Öğrencilerin sınava girerken güçlük çektikleri yasakların ortadan kaldırılması milyonlarca öğrenciye derin bir "oh" çektirdi..

2019 ÖSYM SINAV KURALLARI NELERDİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki sınavlarda artık, "ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing ve başörtüsü için kullanılan toplu iğne" ile sınava girmek artık serbest olacak.

Her türlü delici kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, saat, kolye, küpe, yüzük gibi metal eşyalar ise sınav merkezlerine alınmayacak.

2019 ÖSYM SINAV TAKVİMİ DE BELLİ OLDU!

2019 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.

2019 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019 ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak. 22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

2019 YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.

2019 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin de tarih bilgisi netleşti. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak.

ÖSYM'NİN DÜZENLEDİĞİ DİĞER SINAVLAR

ÖSYM Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre 1981 yılından itibaren eklenen yeni sınavlarla her yıl yaklaşık 50 sınavın gerçekleştirildiği bir kuruma dönüştürülmüştür. Bu sınavlardan bazıları şöyle;

Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı-İdari Yargı)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS)

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG)

Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans - Öğretmenlik Alan Bilgisi – Ön Lisans –Ortaöğretim) (KPSS)

Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcılığı Adaylığı Eleme Sınavı

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)

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