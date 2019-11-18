ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı!

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.
Takvime göre 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından, "2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran 2020, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim" mesajını paylaştı.
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