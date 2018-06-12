ÖSYM İSG Sınav Sonuçlarını Açıkladı (İş Sağlığı ve Güvenliği Sonuçları)

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında İş Sağlığı ve Güvenliği 1. dönem sınav sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018-İSG 1. Dönem Sonuçları Açıklandı

20 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 1. Dönem Sınavına (2018-İSG 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup “İşyeri Hekimliği Testinde yer alan 49 numaralı” soru ile “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testinde yer alan 44 numaralı” sorunun “C” olarak girilmiş doğru cevabının “D” olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Haziran 2018 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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