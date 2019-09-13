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ÖSYM DUYURDU! Başvurular Başladı! YÖKDİL Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!

ÖSYM tarafından YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM DUYURDU! Başvurular Başladı! YÖKDİL Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!

ÖSYM tarafından YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvurularının başladığını duyurdu.

13 Eylül 2019 Cuma 09:26
ÖSYM DUYURDU! Başvurular Başladı! YÖKDİL Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!

ÖSYM tarafından YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan duyurunun detayları şöyle;

2019-YÖKDİL Başvurularının Alınması

2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin  https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YÖKDİL Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2019-YÖKDİL: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

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