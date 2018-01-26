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ÖSYM DUS ve STS Sonuçlarını Açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi sitesinden 2017 DUS Sonbahar Dönemi ve 2017 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (STS Diş Hekimliği) ait sonuç duyurusunu yayımladı.

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ÖSYM DUS ve STS Sonuçlarını Açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi sitesinden 2017 DUS Sonbahar Dönemi ve 2017 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (STS Diş Hekimliği) ait sonuç duyurusunu yayımladı.

26 Ocak 2018 Cuma 18:23
ÖSYM DUS ve STS Sonuçlarını Açıkladı

ÖSYM DUS ve STS Sonuçlarını Açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi sitesinden 2017 DUS Sonbahar Dönemi ve 2017 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (STS Diş Hekimliği) ait sonuç duyurusunu yayımladı. ÖSYM'den yapılan duyuruda adayların sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebileceği bildirildi. 

10 Eylül 2017 tarihinde uygulanan 2017 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında ÖSYM Yönetim Kurulu Kararı ile Klinik Bilimleri Testinde yer alan 21. ve 68. soruların iptal edilmesine,16. sorunun doğru seçeneğinin “B” olarak, 19. sorunun doğru seçeneğinin “E” olarak düzeltilmesine karar verilmiş ve bu karar, adaylara 29 Eylül 2017 tarihli duyuruda ilan edilmiştir. 

Ankara 4. İdare Mahkemesi kararları ile Klinik Bilimler Testinde yer alan 14. ve  62. soruların, ayrıca  daha  önce Yönetim Kurulu  Kararıyla doğru seçeneğinin "B" olarak düzeltilmesine karar verilen 16. sorunun da iptaline karar verilmiştir. Alınan kararların bu sınav ile eş zamanlı uygulanan 2017-STS Diş Hekimliği sınavında da yer aldığı göz önünde bulundurularak yeni değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ocak 2018 tarihinde saat 16:50’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilir. 

Sonuçlara ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adayların bilgisine sunulur."

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.01.2018 18:31
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMÖSYM Duyuruları
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