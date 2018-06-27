Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ÖSYM'den YKS Soruları Hakkında Son Dakika Açıklaması

30 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan YKS'nin soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

banner396

ÖSYM'den YKS Soruları Hakkında Son Dakika Açıklaması

30 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan YKS'nin soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:48
ÖSYM'den YKS Soruları Hakkında Son Dakika Açıklaması

ÖSYM'den YKS sınav soruları ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre YKS’nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nin (YDT) ardından, sınav soruları ile cevaplarının tamamı aynı gün akşam saatlerinde web sitesi üzerindne adayların erişimine açılacak.

Öte yandan yayınevleri, yazılı ve görsel medyanın sınav soruları kullanabilmeleri ile ilgili telif ücretler de belirlendi.

YKS’ye yaklaşık 2,4 milyon aday başvurdu.

YKS ÖNCESİ SON BİLGİLER, YKS SONRASI SORULAR VE CEVAPLAR İLE YERLEŞTİRME SÜRECİNDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


YKS'ye Girecek Adaylar: Sınavdan Önceki Gün ve Sınav Esnasında Bunlara Dikkat Edin
YKS'ye Girecek Adaylar: Sınavdan Önceki Gün ve Sınav Esnasında Bunlara Dikkat Edin
ÖSYM'den 2018 YKS Adaylarına Son Dakika Uyarısı
ÖSYM'den 2018 YKS Adaylarına Son Dakika Uyarısı
ÖSYM Başkanı'ndan YKS Uyarısı 'Örnek Soruları Mutlaka İnceleyin'
ÖSYM Başkanı'ndan YKS Uyarısı 'Örnek Soruları Mutlaka İnceleyin'
YKS Sınav Tarihi , Sınav Süresi ve Başvuru Yapan Aday Sayısı
YKS Sınav Tarihi , Sınav Süresi ve Başvuru Yapan Aday Sayısı
2018 YKS'ye Girecekler Dikkat: Çok Önemli Uyarılar !
2018 YKS'ye Girecekler Dikkat: Çok Önemli Uyarılar !
YKS Sınav Giriş Yerleri Belli Oldu (Üniversiteye Giriş Sınav Giriş Belgesi)
YKS Sınav Giriş Yerleri Belli Oldu (Üniversiteye Giriş Sınav Giriş Belgesi)
Anahtar Kelimeler:
YKSSon DakikaYks Son DakikaYks SorularıYks CevaplarıYks SonuçlarıÖSYM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! Atama Sonuçları Sonrası 'Torpil Çıkışı' 'Yeter Artık'
Son Dakika! Atama Sonuçları Sonrası 'Torpil Çıkışı' 'Yeter Artık'
İşte 2018 LGS Tercih Tarihi, Sınavla Öğrenci Alacak Okullar ve Kontenjanları
İşte 2018 LGS Tercih Tarihi, Sınavla Öğrenci Alacak Okullar ve Kontenjanları
MEB Duyurdu: 2018 LGS Sonuçları Açıklandı
MEB Duyurdu: 2018 LGS Sonuçları Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim