ÖSYM'den YKS Soruları Hakkında Son Dakika Açıklaması

ÖSYM'den YKS sınav soruları ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre YKS’nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nin (YDT) ardından, sınav soruları ile cevaplarının tamamı aynı gün akşam saatlerinde web sitesi üzerindne adayların erişimine açılacak.

Öte yandan yayınevleri, yazılı ve görsel medyanın sınav soruları kullanabilmeleri ile ilgili telif ücretler de belirlendi.

YKS’ye yaklaşık 2,4 milyon aday başvurdu.

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