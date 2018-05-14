ÖSYM'den Yeni Hizmet: Sınav Giriş Belgelerinde QR Kodu Olacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, sınava gecikmeleri önlemek ve öğrenci mağduriyetlerini gidermek amacıyla giriş belgelerinde sınav binalarının konum bilgilerinin yer aldığı Quick Response Code (QR kod) sistemini başlattığını duyurdu.

ÖSYM yetkililerinden edinilen son dakika bilgilerine göre, adaylar, sınava giriş belgeleri üzerinde yerleştirilen QR kod sayesinde sınava girecekleri oturuma ait binanın konumunu kolaylıkla öğrenebilecek ve yol tarifi yöntemi ile sınav merkezlerine en hızlı şekilde gidebilecek.

Sınava giriş belgelerinde bulunan ve sınava girilecek binanın konum bilgilerinin gömülü olduğu QR kod, adayların sınav yerlerini öğrenmelerini oldukça kolay hale getirecek.

SİSTEM NASIL KULLANILACAK?

Adayların sistemi kullanabilmeleri için QR kod okuyucu programlarından herhangi birinin yüklü olduğu cep telefonunun kamerasından, sınav giriş belgesi çıktısı üzerindeki kod parçacığını okutmak ve okuyucu yazılımın ilgili linki açmasına izin vermek olacak. Söz konusu özelliği kullanarak adaylar, sınav binalarına ulaşım yollarını ve sürelerini kolaylıkla görebilecek.

Adayların erişimine açılacak bu yeni sistemi sınav görevlileri de kullanacak. Görevliler de sınav görevli belgelerindeki QR kodu ile görevli oldukları sınav binalarına ait ulaşım yollarını ve sürelerini görebilecek. Bu şekilde tüm gecikme maüduriyetlerinin giderilebileceği belirtildi.

ÖSYM, yeni uygulamayla adayların ve sınav görevlilerinin sınava ulaşımlarını kolaylaştırmayı ve gecikmeleri önlemeyi amaçladığıni kamuoyuna duyurdu.

Uygulamanın yaklaşık 2 milyon 381 bin adayın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi uygulamaya alınması adayların ve görevlilerin sınav binalarına ulaşımını kolaylaştıracak.

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