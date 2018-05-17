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ÖSYM'den TUS Ek Tercihleri Hakkında Son Dakika Açıklaması

ÖSYM'den TUS ek yerleştirme tercih işlemleri hakkında son dakika açıklaması geldi.

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ÖSYM'den TUS Ek Tercihleri Hakkında Son Dakika Açıklaması

ÖSYM'den TUS ek yerleştirme tercih işlemleri hakkında son dakika açıklaması geldi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 14:19
ÖSYM'den TUS Ek Tercihleri Hakkında Son Dakika Açıklaması

ÖSYM'den Tıpta Uzmanlık Sınavı Ek Yerleştirme tercih işlemleri hakkında son dakika açıklaması geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2018-TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri, 17- 23 Mayıs 2018tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren yapılacaktır. Tercihte bulunacak adayların 2018-TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

     TABLOLAR

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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ÖSYMTUSTus Ek YerleştirmeTus Ek Tercih
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