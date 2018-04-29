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ÖSYM'den Son Dakika YKS Sınav Merkezi Bilgilendirmesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında YKS sınav merkezleri ile ilgili bir bilgilendirme yapıldı.

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ÖSYM'den Son Dakika YKS Sınav Merkezi Bilgilendirmesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında YKS sınav merkezleri ile ilgili bir bilgilendirme yapıldı.

29 Nisan 2018 Pazar 10:50
ÖSYM'den Son Dakika YKS Sınav Merkezi Bilgilendirmesi

ÖSYM Başkanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Yapıtığı açıklamada Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Mardin Kızıltepe ilçesinde 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın düzenlenmesine yönelik Mardin Valiliği ve Mardin Kızıltepe Kaymakamlığının kendilerine ilettiği talebini değerlendirdi.

2018-YKS başvurularında Mardin merkezi tercih eden aday sayısı ve buradaki sınav binaları kapasitesini değerlendiren ÖSYM Yönetim Kurulu, Mardin'de sınava girmek için tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle merkezde sınava alınamayacak adaylar olması nedeniyle, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de 2018 YKS'nin yapılmasına karar verdi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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