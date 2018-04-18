ÖSYM'den Son Dakika YKS Örnek Soru Açıklaması

ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merekzi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına bu yıl ilk kez uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Yabancı Dil Testine ilişkin bilgilendirme ve örnek soru kitapçıklarına yer verildi.

ÖSYM'den yapılan duyuru şu şekilde;

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) YDT Testi Arapça ve Rusça Testi Örnek Kitapçıkları Yayınlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 2018 yılından itibaren ilk kez yapılacak Arapça ve Rusça dillerinde Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna ait örnek soru kitapçığı adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Üçüncü Oturum (YDT) Rusça Örnek Soru Kitapçığı



Yükseköğretim Kurumları Sınavı Üçüncü Oturum (YDT) Arapça Örnek Soru Kitapçığı

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