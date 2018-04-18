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ÖSYM'den Son Dakika YKS Örnek Soru Açıklaması

ÖSYM Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan son dakika açıklamasında bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS ile ilgili örnek sorular yayımlandı.

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ÖSYM'den Son Dakika YKS Örnek Soru Açıklaması

ÖSYM Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan son dakika açıklamasında bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS ile ilgili örnek sorular yayımlandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:04
ÖSYM'den Son Dakika YKS Örnek Soru Açıklaması

ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merekzi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına bu yıl ilk kez uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Yabancı Dil Testine ilişkin bilgilendirme ve örnek soru kitapçıklarına yer verildi.

ÖSYM'den yapılan duyuru şu şekilde;

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) YDT Testi Arapça ve Rusça Testi Örnek Kitapçıkları Yayınlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 2018 yılından itibaren ilk kez yapılacak Arapça ve Rusça dillerinde Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna ait örnek soru kitapçığı adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Üçüncü Oturum (YDT) Rusça Örnek Soru Kitapçığı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Üçüncü Oturum (YDT) Arapça Örnek Soru Kitapçığı 

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaYKSAytRusçaArapçaÖSYM
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