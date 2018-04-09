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ÖSYM'den Sağlık Sorunu Olan Adaylara Sınav Uygulaması Hakkında Önemli Açıklama

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında, sağlık sorunu olanlara sınav uygulamasına ilişkin rapor yayımlandı.

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ÖSYM'den Sağlık Sorunu Olan Adaylara Sınav Uygulaması Hakkında Önemli Açıklama

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında, sağlık sorunu olanlara sınav uygulamasına ilişkin rapor yayımlandı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 11:36
ÖSYM'den Sağlık Sorunu Olan Adaylara Sınav Uygulaması Hakkında Önemli Açıklama

ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında sağlık sorunu olan personellere yönelik yapılan sınavlara ilişkin değerlendirme raporuna yer verildi. 

ÖSYM Başkanlığı yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Engeli/Sağlık Sorunu veya Özel Durumu Olan Adaylara Yapılan Sınav Uygulamalarına İlişkin Değerlendirme Raporu Yayınlandı

Engeli/Sağlık Sorunu veya Özel Durumu Olan Adaylara Yapılan Sınav Uygulamalarına İlişkin Değerlendirme Raporu, 9 Nisan 2018 tarihinde saat 11.00’de ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur."

Engeli/Sağlık Sorunu veya Özel Durumu Olan Adaylara Yapılan Sınav Uygulamaları İçin Tıklayın

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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sınıfçı 50 dakika önce

öabt de her ilde olsun sayın başkanım bu durum esit yarışa uygun değil evinden kalıp 20 dk sınav binasına gelenle 4-5 saatlik yoldan gelip sınava giren eşit şartlarda yarışamaz buna da bi çözüm bulunsun.ales-dgs bile her ilde yapılıyorken öabt niye yapılmıyor

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