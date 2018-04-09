ÖSYM'den Sağlık Sorunu Olan Adaylara Sınav Uygulaması Hakkında Önemli Açıklama

ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında sağlık sorunu olan personellere yönelik yapılan sınavlara ilişkin değerlendirme raporuna yer verildi.

ÖSYM Başkanlığı yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Engeli/Sağlık Sorunu veya Özel Durumu Olan Adaylara Yapılan Sınav Uygulamalarına İlişkin Değerlendirme Raporu Yayınlandı

Engeli/Sağlık Sorunu veya Özel Durumu Olan Adaylara Yapılan Sınav Uygulamalarına İlişkin Değerlendirme Raporu, 9 Nisan 2018 tarihinde saat 11.00’de ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur."

Engeli/Sağlık Sorunu veya Özel Durumu Olan Adaylara Yapılan Sınav Uygulamaları İçin Tıklayın

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