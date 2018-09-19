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ÖSYM'den Önemli Duyuru!..

ÖSYM resmi twitter hesabından sık sık önemli uyarılarda bulunuyor.

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ÖSYM'den Önemli Duyuru!..

ÖSYM resmi twitter hesabından sık sık önemli uyarılarda bulunuyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:55
ÖSYM'den Önemli Duyuru!..

ÖSYM resmi twitter hesabından sık sık önemli uyarılarda bulunuyor.

2018 YKS ek yerleştirme tercihinde bulunacaklar için son tarih uyarısı yapan ÖSYM şöyle bir uyarıda bulundu.

''2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 20 Eylül 2018 Perşembe günü son bulacaktır. Kamuoyuna duyurulur'' ifadeleri kullanıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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