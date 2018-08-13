ÖSYM'den Önemli Duyuru!..

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden Yükseöğretim Kurumları sınavı tercih işlemleri ile ilgili önemli bir duyuru yayımladı.

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS duyurusu şöyle;

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercih İşlemlerinin Tamamlanması

7 Ağustos 2018 tarihinde başlayan 2018-YKS tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, yükseköğretim programları tercihlerini elektronik ortamda, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Adayların süresi içinde yükseköğretim programları tercihlerini belirleyerek ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar ve kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu süre uzatılmayacaktır. ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini kaydeden adaylar da belirtilen süre içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecektir.

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