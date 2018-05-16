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ÖSYM'den KPSS Hakkında Yeni Duyuru: DHBT'ye Girecekler Dikkat !

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 2018 DHBT'ye girecek adaylara KPSS uyarısı yapıldı.

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ÖSYM'den KPSS Hakkında Yeni Duyuru: DHBT'ye Girecekler Dikkat !

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 2018 DHBT'ye girecek adaylara KPSS uyarısı yapıldı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 10:43
ÖSYM'den KPSS Hakkında Yeni Duyuru: DHBT'ye Girecekler Dikkat !

ÖSYM başkanlığı Twitter adresinden bir son dakika duyurusu geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Lisans KPSS'ye başvuru yapan ve DHBT'ye girecek olan adaylara ilişkin önemli bir bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada 10 Mayıs günü KPSS Lisans düzeyi başvurularının başladığı ve başvuruların 21 Mayıs tarihine kadar alınacağı belirtildi. Açıklamanın devamında ise, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyenlerin 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine girecek olan adayların 22 Temmuz'da yapılacak Lisans KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavlarına katılmalarının zorunlu olduğuna yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KPSS başvuru detayları için aşağıdaki ilişkili haber kısmına göz atın.

KPSSCAFE.COM.TTR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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