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ÖSYM'den Flaş YKS Duyurusu! Puanlar Düşecek mi?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 200 VE ÜZERİ 2018-TYT SINAV PUANININ 2019-YKS’DE KULLANILMASI başlıklı bir duyuru yayınlandı. İşte detaylar..

ÖSYM'den Flaş YKS Duyurusu! Puanlar Düşecek mi?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 200 VE ÜZERİ 2018-TYT SINAV PUANININ 2019-YKS’DE KULLANILMASI başlıklı bir duyuru yayınlandı. İşte detaylar..

20 Haziran 2019 Perşembe 10:18
ÖSYM'den Flaş YKS Duyurusu! Puanlar Düşecek mi?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 200 VE ÜZERİ 2018-TYT SINAV PUANININ 2019-YKS’DE KULLANILMASI başlıklı bir duyuru yayınlandı. İşte detaylar..

Bu duyuru; 2018-TYT’de 200 ve üzeri sınav puanı olan adayların, 2019-YKS’de bu puanlarının nasıl kullanılacağına ilişkin olarak adayları ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapılmıştır.

2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2019-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2019-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında aşağıdaki yol izlenecektir:

  • 1.   2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri* hesaplanacaktır. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacaktır.

  • 2.   2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2019-TYT’de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, “Dönüştürülmüş Puan” olarak adlandırılacaktır. Dönüştürülmüş Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2018-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecektir.

  • 3.   Hem 2018-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan, hem de 2019-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2019-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

  • 4.   2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2019-TYT sınav puanı olmayan bir adayın Dönüştürülmüş Puanı, adayın 2019-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.

  • 5.   Bütün adayların başarı sıraları, 2019-TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecektir.

  • *   Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın “yüzdelik dilim değeri” olarak adlandırılır.

2019-TYT nihai Sınav Puanı, 2019-YKS Kılavuzunda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Not: Yukarıdaki bilgiler, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 3.10. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır? başlığı altında 28. sayfada yer almaktadır.

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