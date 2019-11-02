ÖSYM'den bir ilk: Duyuru yayımlandı!

Yarın binlerce kişi YÖK-DİL sınavına girecek. Sınava girecek adaylara sosyal medya hesabı üzerinden uyarı yapan ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) 3 Kasım Pazar günü (yarın) 41 il ve 47 sınav merkezinde uygulanacağını açıkladı.

ÖSYM İLK DEFA YÖK DİL YAPACAK

Aygün yaptığı açıklamada, "Kurumumuz tarafından ilk kez yapılacak olan ve 180 dakika sürecek olan YÖKDİL, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yapılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim. Sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Aygün tarafından yayınlana duyuruda şu ifadeler yer aldı:

• 03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YOKDİL) sınavında adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

• Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

• Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

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