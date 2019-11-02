Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara -2°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98463
ALTIN
278.095
DOLAR
5.7018
STERLIN
7.3868
EURO
6.3664
Her Eve 5 Bin TL Yardım İçin Kanun Teklifi!
Mehmet Ali Çelebi'den Bekçileri Sevindirecek Kanun Teklifi
Bir Zam Haberi de Gençlere ve Öğrencilere Geldi! Spotify ücretlerine zam yapıldı
Önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
Meteoroloji'den birçok il için son dakika kar ve sağanak uyarısı!

ÖSYM'den bir ilk: Duyuru yayımlandı!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yarın binlerce adayın gireceği YÖKDİL sınavına ilişkin duyuru yayımladı. Yayınladığı duyuruda adaylara önemli duyuru yapıldı.

ÖSYM'den bir ilk: Duyuru yayımlandı!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yarın binlerce adayın gireceği YÖKDİL sınavına ilişkin duyuru yayımladı. Yayınladığı duyuruda adaylara önemli duyuru yapıldı.

02 Kasım 2019 Cumartesi 20:46
ÖSYM'den bir ilk: Duyuru yayımlandı!

Yarın binlerce kişi YÖK-DİL sınavına girecek. Sınava girecek adaylara sosyal medya hesabı üzerinden uyarı yapan ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün,  Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) 3 Kasım Pazar günü (yarın) 41 il ve 47 sınav merkezinde uygulanacağını açıkladı. 

ÖSYM İLK DEFA YÖK DİL YAPACAK

Aygün yaptığı açıklamada, "Kurumumuz tarafından ilk kez yapılacak olan ve 180 dakika sürecek olan YÖKDİL, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yapılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim. Sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Aygün tarafından yayınlana  duyuruda şu ifadeler yer aldı:

• 03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YOKDİL) sınavında adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 
• Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. 
• Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ösym den ilk duyuru yayımlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liselilerden Çevreci Logolar!
Liselilerden Çevreci Logolar!
Son dakika: 7 ilin milli eğitim müdürü değişti!
Son dakika: 7 ilin milli eğitim müdürü değişti!
YÖK kadro düzenlemesi yaptı! Doktor öğretim üyesi...
YÖK kadro düzenlemesi yaptı! Doktor öğretim üyesi...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim