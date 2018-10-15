ÖSYM'den Basın Açıklaması!

ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde basına yansıyan 1 ayda iki farklı sonuç belgesi şeklinde çıkan haberler ile ilgili açıklama yapıldı.

ÖSYM tarafından yapılan basın açıklamasında '' 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018-YKS) giren bir adaya Kurumumuz tarafından bir ay içinde iki farklı sonuç belgesi verildiği ve sonuç belgesinde açıklanan puanlar ile doğru yanlış sayısının değiştiğine dair 12.10.2018 tarihinde basında yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır.

2018-YKS sonuç belgesinde tahrifat yapmak suretiyle Kurumumuz hakkında olumsuz algı oluşturulmasına sebebiyet veren şahıslar hakkında Başkanlığımızca gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Mardinli Nur Sema Demir'e 1 ayda iki farklı sonuç belgesi göndererek genç kıza adeta hayatının şokunu yaşattı. İlk sonuç belgesine göre tercih işlemlerini yapan Nur Sema istediği 4 yıllık üniversite yerine 18. sırada yer alan tercihi olan 2 yıllık okula yerleştirildi. Nur Sema'nın itirazına ÖSYM 'Geç kaldın' cevabını vermişti.

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