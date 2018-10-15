Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ÖSYM'den Basın Açıklaması!

ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde basına yansıyan 1 ayda iki farklı sonuç belgesi şeklinde çıkan haberler ile ilgili açıklama yapıldı.

banner396

ÖSYM'den Basın Açıklaması!

ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde basına yansıyan 1 ayda iki farklı sonuç belgesi şeklinde çıkan haberler ile ilgili açıklama yapıldı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:24
ÖSYM'den Basın Açıklaması!

ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde basına yansıyan 1 ayda iki farklı sonuç belgesi şeklinde çıkan haberler ile ilgili açıklama yapıldı.

ÖSYM tarafından yapılan basın açıklamasında '' 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018-YKS) giren bir adaya Kurumumuz tarafından bir ay içinde iki farklı sonuç belgesi verildiği ve sonuç belgesinde açıklanan puanlar ile doğru yanlış sayısının değiştiğine dair 12.10.2018 tarihinde basında yer alan haberler  tamamen gerçek dışıdır.

2018-YKS sonuç belgesinde tahrifat yapmak suretiyle Kurumumuz hakkında olumsuz algı oluşturulmasına sebebiyet veren şahıslar hakkında Başkanlığımızca gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Mardinli Nur Sema Demir'e 1 ayda iki farklı sonuç belgesi göndererek genç kıza adeta hayatının şokunu yaşattı. İlk sonuç belgesine göre tercih işlemlerini yapan Nur Sema istediği 4 yıllık üniversite yerine 18. sırada yer alan tercihi olan 2 yıllık okula yerleştirildi. Nur Sema'nın itirazına ÖSYM 'Geç kaldın' cevabını vermişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


ÖSYM'den Nur Sema'ya Şok! 2 Farklı Sonuç Gönderdiler!
ÖSYM'den Nur Sema'ya Şok! 2 Farklı Sonuç Gönderdiler!
Anahtar Kelimeler:
ösym den basın açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Duyurdu: KYK Burs Başvuruları Başladı!
Bakan Duyurdu: KYK Burs Başvuruları Başladı!
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Ateş Böceği Öğrenim Birimi Etkinliği
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Ateş Böceği Öğrenim Birimi Etkinliği
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Burs Başvuruları Ne Zaman?
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Burs Başvuruları Ne Zaman?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim