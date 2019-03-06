Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ÖSYM'den 6 Mart Hatırlatması!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün sona ereceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'den 6 Mart Hatırlatması!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün sona ereceği uyarısı yapıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:50
ÖSYM'den 6 Mart Hatırlatması!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün sona ereceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2019-YKS’ye girecek adaylar için internet aracılığıyla bireysel başvurunun bugün (6 Mart) saat 23.59’da sona ereceği aktarıldı.

2019-YKS’ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabiliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ösym den mart hatırlatması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurtdışına Resmi Burslu Olarak Gönderilen Öğrenci sayısı Açıklandı!
Yurtdışına Resmi Burslu Olarak Gönderilen Öğrenci sayısı Açıklandı!
İmzalar Atıldı! Meslek Liseleri İçin Tarihi Adım!
İmzalar Atıldı! Meslek Liseleri İçin Tarihi Adım!
2019-TUS ve STS Soruları ve Cevapları Yayımlandı
2019-TUS ve STS Soruları ve Cevapları Yayımlandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim