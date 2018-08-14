ÖSYM'den 23:59 Uyarısı!..

ÖSYM tarafından, Üniversite Sınavı YKS'ye giren adaylara, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemlerinin saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısı yapıldı.
ÖSYM, 2018 YKS tercih işlemlerinin saat 23.59'da sona ereceğini ve sürenin uzatılmayacağını hatırlattı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2018 YKS tercih işlemlerinin saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.
Adayların, süresi içinde yükseköğretim programları tercihlerini belirlemeleri ve ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar ile kılavuzdaki kurallar doğrultusunda işlemlerini tamamlamaları gerektiği kaydedildi.
ÖSYM'nin paylaşımı şöyle;
2018-YKS tercih işlemlerinde son gün! pic.twitter.com/LGYa30GaTw— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 14 Ağustos 2018
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