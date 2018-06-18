ÖSYM'den 2018 YKS Duyurusu

YKS'ye girecek adaylar için son dakika açıklaması ÖSYM'den geldi. Yapılan açıklamada 2018-YKS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol / Güncelleme / Teyit İşlemleri ve Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin Açıldığına yer verildi.