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ÖSYM'den 2018 YKS Duyurusu

YKS'ye girecek adaylar için son dakika açıklaması ÖSYM'den geldi. Yapılan açıklamada 2018-YKS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol / Güncelleme / Teyit İşlemleri ve Kamu Kurumları İşlemleri  Sisteminin Açıldığına yer verildi.

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ÖSYM'den 2018 YKS Duyurusu

YKS'ye girecek adaylar için son dakika açıklaması ÖSYM'den geldi. Yapılan açıklamada 2018-YKS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol / Güncelleme / Teyit İşlemleri ve Kamu Kurumları İşlemleri  Sisteminin Açıldığına yer verildi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:11
ÖSYM'den 2018 YKS Duyurusu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

ÖSYM Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında, YKS'ye girecek adayların eğitim bilgilerini kontrol edbileceğine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018-YKS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol / Güncelleme / Teyit İşlemleri ve Kamu Kurumları İşlemleri  Sisteminin Açılması

2018-YKS başvurularında, e-okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi 18 Haziran 2018 tarihinde açılacaktır.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.

https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan Okul Müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebileceklerdir.

Adaylara önemle duyurulur."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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YKSÖSYMTytAyt2018 Yks
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